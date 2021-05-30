برلماني يكشف حقيقة انتشار السلالة الهندية في العراق

2021/05/30 | 20:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو خلية الازمة النيابية النائب رياض المسعودي، اليوم الاحد، ان السلالة الهندية لم تدخل العراق حتى الان وما يروج عن وجود اصابات مؤكدة غير دقيق، مشيرا الى ان العراق لا يزال في الموجة الثانية من وباء كورونا.

وقال المسعودي في تصريح صحفي، ان “العراق لا يزال ضمن دائرة الخطر الوبائي وانه لم يخرج من الموجة الثانية لفيروس كورونا والتي تتميز بانها الاخف في شراستها قياسا بالموجة الاولى لكنها الاكثر انتشارا”، مؤكدا أن “العراق لا يزال يتصدر الدول العربية بالاصابات اليومية التي تتراوح من 3-5 الف اصابة والوفيات من 20-40 وفاة”.

واضاف المسعودي، ان “نسبة التطعيم في العراق ضد كورونا التزال محدودة جدًا وهي تقترب من 3 %من سكانه”، مؤكدًا ان “الالتزام الحقيقي بالاجراءات الوقائية لايتعدى 2% في ظل وجود ممارسة شبه طبيعية لصاالت الرياضة والمطاعم والمولات والمقاهي، بالاضافة الى الاحتفالات الاجتماعية رغم ان الوباء لا يزال يشكل خطرًا ومعدلات الانتشار ممكن ان ترتفع الى معدلات قياسية في اي لحظة”.

واشار الى ان “السلالة الهندية لم تدخل العراق حتى الان ومايروج عن وجود اصابات مؤكدة غير دقيق”.

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