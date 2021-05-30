2021/05/30 | 20:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني أوضحت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الاحد، آلية نقل عائلات تنظيم داعش الإرهابي في مخيم الهول السوري الى العراق، وبرامج تأهيلهم واندماجهم بالمجتمع.وقال المتحدث بإسم وزارة الهجرة، علي عباس، في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهجرة توضح آلية نقل العائلات العراقية من مخيم الهول ودمجها بالمجتمع المركز الخبري الوطني.

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