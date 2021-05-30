2021/05/30 | 20:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجيهات حكومية بمنع استغلال النازحين في الحملات الانتخابية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/30 | 20:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيهات حكومية بمنع استغلال النازحين في الحملات الانتخابية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيهات حكومية بمنع استغلال النازحين في الحملات الانتخابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).