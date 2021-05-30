منافسو نتنياهو يتجهون نحو تشكيل الحكومة الإسرائيلية

2021/05/30 | 20:33 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن زعيم حزب "يمينا" اليميني الإسرائيلي، نفتالي بينيت، منافس رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، أنه سيعمل على ضم زعيم المعارضة، يائير لابيد، لتشكيل حكومة وحدة في إسرائيل.

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