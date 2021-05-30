بوكيتينو يطلب الرحيل عن باريس سان جيرمان

2021/05/30 | 20:33 - المصدر: بغداد اليوم

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كشفت وسائل إعلام فرنسية اليوم الأحد، أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان يريد الرحيل عن النادي الفرنسي هذا الصيف.وأفادت مجلة ”فرانس فوتبول“ بأن بوكيتينو، البالغ من العمر 49 عاما، أبلغ مسؤولي باريس سان جيرمان برغبته في مغادرة الفريق".وأكدت أن "بوكيتينو مرشح بقوة لتدريب ريال مدريد وخلافة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي غادر النادي الملكي يوم الخميس الماضي".وتابعت أن "قائمة المرشحين لتدريب ريال مدريد تضم بوكيتينو، إلى جانب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لإنتر ميلان، وراؤول غونزاليس مدرب ريال مدريد كاستيا". وأوضحت أن استقالة بوكيتينو من تدريب باريس سان جيرمان قد تسرع عملية انتقاله لتدريب ريال مدريد". وفشل بوكيتينو في قيادة باريس سان جيرمان للاحتفاظ بلقب الدوري الفرنسي، واكتفى الفريق تحت قيادته بالتتويج بلقبي كأس فرنسا والسوبر الفرنسي، في حين ودع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي".

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