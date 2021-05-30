2021/05/30 | 20:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية تستبعد 20 مرشحاً من الترشيح للانتخابات المقبلة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية تستبعد 20 مرشحاً من الترشيح للانتخابات المقبلة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية تستبعد 20 مرشحاً من الترشيح للانتخابات المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).