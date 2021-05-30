المفوضية تعلن استبعاد 20 مرشحاً من الترشيح للانتخابات المقبلة

2021/05/30 | 20:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات، اليوم الاحد، عن استبعاد مجلس المفوضين لـ 20 مرشحا من الترشيح للانتخابات المقبلة لمخالفتهم قانون انتخابات مجلس النواب العراقي.

وقالت المفوضية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "مجلس المفوضين استبعد 20 مرشحا من الترشيح للانتخابات المقبلة لمخالفتهم احكام الفقرة ثالثا من المادة (8) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020".

واضافت ان "ذلك جاء في نص قرار لمجلس المفوضين رقم (2) للمحضر الاستثنائي 32 المؤرخ في 26 ايار 2021.

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