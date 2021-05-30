عراقيون ينظمون وقفة أمام البيت الأبيض: أوقفوا الإفلات من العقاب

2021/05/30 | 20:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نظمت الجالية العراقية في الولايات المتحدة الأميركية، الأحد، وقفة احتجاجية امام البيت الأبيض في العاصمة واشنطن.

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وحمل المشاركون لافتات تطالب بإنهاء الافلات من العقاب وإيقاف عمليات الاغتيال والقتل ضد المتظاهرين والناشطين والصحفيين.

ورفع عدد من المشاركين في الوقفة صور لعدد من ضحايا الاحتجاجات.

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