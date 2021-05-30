2021/05/30 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش طوال حياتي لم أكن متفرجا على ما يجري في وطني، بل سعيت دائما لأن أكون فاعلا ومتفاعلا ومؤثرا ومشاركا قدر استطاعتي، وكنت وما زلت على قناعة أن الانخراط في العمل العام، وتحديدا في النضال السياسي من أجل حرية الوطن والشعب ليس ترفا ولا هواية ولا من كماليات الحياة، بل هو ترجمة للانحياز الأخلاقي لما هو صحيح ومحق وعادل، واستجابة لصوت الضمير والواجب.



اخترت طريقي بملء إرادتي ووعيي، ودفعت ثمن ذلك باهظا، ورب ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان للناس والرفاق والرفيقات والأصدقاء - نهاد ابو غوش) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان للناس والرفاق والرفيقات والأصدقاء - نهاد ابو غوش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).