2021/05/30 | 20:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو برلمان إقليم كردستان بهجت علي، عن الملفات التي سيبحثها وفد حكومة الإقليم خلال زيارته إلى بغداد.

وقال علي في تصريحات صحفية، إن الوفد سيكون برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، ويضم وزراء المالية والتخطيط ورئيس ديوان مجلس الوزراء ووزير الثروات الطبيعية.

وأضاف أن الوفد سيبحث عن آلية لتسليم كميات النفط المتفق على تسليمها لبغداد والمقدرة بمئتين وخمسين ألف برميل، فضلا على إدارة مشتركة للمنافذ الحدودية، وإرسال الحكومة الاتحادية المبالغ المخصصة للإقليم.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن أربيل لم تقم بتسليم النفط المتفق على تسليمه إلى بغداد حتى الآن، على الرغم من التصويت على حصة إقليم كردستان في الموازنة العامة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلماني كردي: وفد أربيل سيبحث عن آلية لتسليم 250 ألف برميل نفط إلى بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلماني كردي: وفد أربيل سيبحث عن آلية لتسليم 250 ألف برميل نفط إلى بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).