أمانة مجلس الوزراء تعلن عن تحقيق نسبٍ متقدمة في المشاريع المتلكئة

2021/05/30 | 20:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، عن تحقيق نسب متقدمة في تحريك المشاريع الاستثمارية المتلكئة.

وذكرت الأمانة في بيان، ان لجنة الأمر الديواني رقم ستة لعام ألفين وسبعة عشر في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المعنية بالتحري عن العقبات التي تحول دون إكمال المشاريع الاستثمارية من قبل بعض الجهات الحكومية، حققت نسب إنجاز متقدمة في تحريك عجلة المشاريع الاستثمارية المتلكئة في بغداد والمحافظات، واشار بيان اللجنة الى ان القطاعات التي تناولتها اللجنة شملت سكنيا، تجاريا، سياحيا وترفيهيا، صناعيا، زراعيا، صحيا، وتعليميا، حيث وصلت حصة محافظة بغداد منها إلى مئة وثلاثة وخمسين مشروعاً، في حين المشاريع التي توزعت على بقية المحافظات وصلت إلى مئتين وواحد وتسعين مشروعاً.

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