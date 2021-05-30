إياد علاوي: جيشان في العراق سيؤدي حتماً إلى صدام مسلح

2021/05/30 | 20:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، من تكرار الأحداث التي شهدتها العاصمة بغداد يوم الأربعاء الماضي على خلفية اعتقال قائد حشد الانبار قاسم مصلح.

وقال علاوي، ان وجود جيشين “الجيش العراقي والحشد الشعبي” وكل منهما لديه قائد مستقل وسلاح مختلف سيؤدي الى صدامات، وبين ان لدى الحشد طائرات مسيرة وأسلحة قوية وحتى مدرعات نزلت للشارع بعد اعتقال قاسم مصلح وبعض التجهيزات قد تفوق ما موجود لدى القوات الأمنية، وهذا الأمر ينذر بخطر.

هذا، وحذر رئيس الوزراء الأسبق، من تكرار الأحداث والمشاهد المسلحة والاستعراضات في العاصمة بغداد أو غيرها إذا لم يتم إدخال الحشد الشعبي والبيشمركة ضمن قيادة عامة للقوات المسلحة يكون رئيسها رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة.

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