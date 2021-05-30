بالوثيقة.. استبعاد 20 مرشحاً من الانتخابات المقبلة

2021/05/30 | 20:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت وثيقة صادرة عن المفوضية المستقلة للانتخابات، وحصلت “تقدم” على نسخة منها، عن صدور قرار بأستبعاد 20 مرشحا من الانتخابات المقبلة لمخالفتهم احدى مواد قانون انتخابات مجلس النواب.

وادناه نص الوثيقة:-

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