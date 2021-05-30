المالية النيابية توضح أسباب تأخر اعداد سلم جديد للرواتب

2021/05/30 | 20:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اوضحت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، الأسباب التي تقف خلف تأخر إعداد سلم جديد للرواتب.

وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الصفار في حديث للوكالة الرسمية،إن “مسألة إعداد سلم جديد للرواتب حكومية ابتداءً، وتحتاج الى موافقة مجلس النواب، ومنذ فترة يجري الحديث عن هكذا مشروع لكنه يتأخر لعدة أسباب”.

وبين أن “هذه الأسباب تتلخص بسبب تغيير الحكومات وتحديات الوضع الاقتصادي والتضخم الموجود، فضلاً عن أثار ارتفاع سعر صرف الدولار نهاية العام الماضي”، مشددا على ان “هذه كلها أثرت باتجاه عدم إعداد سلم جديد للرواتب”.

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