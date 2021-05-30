تصريح للتربية بشأن قرار عبور المراحل غير المنتهية

2021/05/30 | 21:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد مدير إعلام وزارة التربية أحمد العبيدي، الأحد، انه لا يوجد أي قرار بالعبور من الوزارة بشأن المراحل غير المنتهية.

وقال العبيدي في تصريح لـ(بغداد اليوم) انه "لايوجد أي قرار من قبل وزارة التربية بشأن عبور طلبة المراحل غير المنتهية لحد الآن".

هذا وقررت وزارة التربية الإستمرار بالتعليم الإلكتروني للمراحل غير المنتهية إلى تاريخ 1/7 لحين أكمال المناهج الدراسية ومن بعدها البت في موضوع امتحانات المراحل غير المنتهية.

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