2021/05/30 | 21:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الأحد، استبعاد 20 مرشحاً إلى انتخابات تشرين الأول/ أكتوبر، وذلك بسبب مخالفاتهم القوانين.

وذكرت المفوضية في بيان أنه "تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاحد، الموافق 30 أيار 2021، عن استبعاد مجلس المفوضين لـ 20 مرشحاً من الترشيح للانتخابات المقبلة، لمخالفتهم أحكام الفقرة ثالثاً، من المادة (8) من قانون انتخابات مجلس النواب، العراقي رقم (9) لسنة 2020، جاء ذلك في نص قرار لمجلس المفوضين رقم (2) للمحضر الاستثنائي (32) المؤرخ في 26 أيار، 2021".

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