سائرون توضح لـNRT عن استضافة الكاظمي وأخرى لوزير في حكومته

2021/05/30 | 21:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد النائب عن تحالف سائرون، علاء الربيعي، الاحد، قرب استضافة وزير النفط، احسان عبدالجبار، لمناقشة اداء وزارته، نافيا وجود طلب رسمي يتعلق باستضافة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي.

وقال الربيعي في تصريح لـNRT اليوم، (30 ايار 2021)، ان "لجان البرلمان المختلفة وهيئة الرئاسة تعمل بشكل دائم من خلال الورش والاجتماعات لمراقبة عمل الحكومة وتنفيذ برنامجها وهذا جزء من الشفافية"، مضيفا ان "هناك تنسيقا كبيرا بين الحكومة والبرلمان لتطبيق القوانين التي اقرها الاخير".

وأضاف، انه "الى الان لا يوجد شيء رسمي بخصوص استضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في البرلمان"، مبينا ان "هناك اطرا قانونية لاستضافة رئيس الوزراء، وعلى النواب اتباعها والابتعاد عن التصريحات، لان رئيس الوزراء يأتي بطلب استضافة وليس بالتصريحات".

وكان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أعلن أمس السبت، ان البرلمان سيستضيف وزير النفط إحسان عبدالجبار في جلسته المقبلة.

وذكر الحلبوسي في بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب، إن "استضافة وزير النفط بشأن الاسئلة الموجهة اليه من قبل لجنتي النزاهة والنفط والطاقة النيابية داخل قاعة المجلس في الجلسة المقبلة".

وأضاف، أن "رئاسة المجلس ستتابع مع اللجنة القطاعية بإلزام وزارة المالية بتنفيذ فقرة تسديد مستحقات الفلاحين خلال هذا الاسبوع".

إلى ذلك كشف النائب عن تحالف الفتح، مختار الموسوي، تقديم طلب إلى رئاسة البرلمان لاستضافة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ووزير المالية.

وقال الموسوي، في تصريح لـNRT أمس، ان "كل نائب لديه ملفات لاستضافة مصطفى الكاظمي عليها"، فيما رفض كشف محاور الاستضافة خشية استعداد رئيس الوزراء لها.

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