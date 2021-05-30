سقوط عجلة تحمل عائلة كاملة من اعلى الجسر في واسط (صور)

2021/05/30 | 21:06 - المصدر: NRT عربية

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افاد مصدر امني، الاحد، بانقاذ عائلة بعد سقوط عجلتهم في نهر دجلة بمحافظة واسط.

وقال المصدر لـ NRT عربية (30 ايار 2021)، ان "مفرزة من الغواصين في قسم شرطة النجدة النهرية تمكنت من انقاذ حياة عائلة مكونة من ثلاثة اشخاص (الاب والام والبنت) من الغرق بعد ان سقطت عجلتهم في نهر دجلة".

واضاف المصدر ان "العجلة سقطت من اعلى الجسر الواقع على طريق ( كوت - حي ) في اطراف مدينة الكوت"، مؤكدا ان "الجهات المعنية قامت بنقل الاشخاص الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم فضلا عن استخراج العجلة الغارقة من النهر".

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