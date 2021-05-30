أشكنازي في القاهرة وكامل في رام الله.. لقاءات لتثبيت التهدئة بين إسرائيل وحماس

2021/05/30 | 21:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق رئيسا، السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، والمخابرات العامة المصرية عباس كامل، الأحد، على عقد مجموعة من الاجتماعات مع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بالقاهرة في إطار جهود مصر الداعمة لتوحيد الموقف الفلسطيني.

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