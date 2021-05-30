المنتخب العراقي يعلن قائمة «التصفيات الآسيوية»

2021/05/30 | 21:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن السلوفيني ستريشكو كاتانيتش

المدير الفني للمنتخب العراقي اليوم،

عن قائمة نهائية ضمت 26 لاعباً استعداداً

لاستكمال التصفيات المزدوجة المؤهلة

إلى مونديال 2022، وكأس آسيا 2023، واعتمد

المدرب في القائم

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