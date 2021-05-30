نجدة بغداد ترد على أنباء اعفاء قائدها من منصبه

2021/05/30 | 21:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت مديرية شرطة نجدة بغداد، اليوم

الاحد، على أنباء اعفاء قائدها بسبب

اتصال هاتفي.

وقالت المديرية، في بيان صحفي تابعاته

وكالة نون الخبرية ، ان "بعض المؤسسات

الاعلامية المحلية نشرت اليوم خبرا،

غير دقيق

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