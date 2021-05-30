ماوتسي تونغ : من أين تأتي الأفكار الصحيحة ؟! - عمر الماوي

2021/05/30 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عمر_الماوي من أين تأتي الأفكار الصحيحة؟ هل تنزل من السماء؟ لا. هل هي فطرية؟ لا.يمكن أن تأتي فقط من الممارسة الاجتماعية ، من ثلاثة أنواع من الممارسات الاجتماعية: النضال من أجل الإنتاج ، والصراع الطبقي ، والتجريب العلمي. الوجود الاجتماعي للبشر يحدد تفكيرهم.والأفكار الصحيحة التي تتميز بها الطبقة الطليعية تصبح ، بمجرد أن تخترق الجماهير ، قوة مادية قادرة على تغيير المجتمع والعالم.من خلال ا ......





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