بالوثيقة.. برلماني يخاطب الكاظمي بشان موعد افتتاح مطار كركوك

2021/05/30 | 21:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وثيقة حصلت “تقدم”على نسخة منها ، عن مخاطبة رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ارشد الصالحي رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لتحديد موعد افتتاح مطار كركوك وزيارة المحافظة بأسرع وقت ممكن تحقيقاً لِحُلم اهالي مدينة كركوك بكافة مكوناتهم.

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بالوثيقة..



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