بالوثيقة.. المفوضية تستبعد 20 مرشحا من سباق الانتخابات

2021/05/30 | 21:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استبعدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاحد، 20 مرشحا من الانتخابات النيابية المقبلة.

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