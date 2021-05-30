التعليم العالي: بحوث الجامعات العراقية جعلت البلاد بالمرتبة 45 عالميا والثالث عربيا

2021/05/30 | 21:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاحد، ان المحاضرات والمنصات الإلكترونية تخضع لمراقبة وإشراف فريق وزاري مختص، فيما اشارت الى ان بحوث الجامعات العراقية جعلت البلاد بالمرتبة 45 عالميا والثالث عربيا.

وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "مجلس التعليم العالي الأهلي عقد جلسته الرابعة برئاسة رئيس جهاز الاشراف صلاح الفتلاوي، وحضور مدير دائرة الدراسات والتخطيط وممثلي دائرة التعليم الجامعي الأهلي وأعضاء مجلس التعليم الأهلي من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات"، مبينة انه "تم مناقشة مؤشرات النشر في المستوعبات العالمية ورفع مستوى الإسهام في البحوث العلمية النوعية".

واكد الفتلاوي ان "الجامعات والكليات الأهلية لها حضور ايجابي على صعيد النشر في المستوعبات العالمية وتسهم في تعزيز الانتقالة المهمة التي حققها العراق في مجال البحث العلمي بالمستوعبات العالمية"، مشيرا الى أن "الجامعات العراقية الحكومية والأهلية تمكنت من نشر أكثر من أربعة وسبعين ألف بحث علمي جعل العراق في المرتبة الخامسة والأربعين على مستوى العالم والسادسة في الشرق الاوسط والثالثة عربيا مما استدعى إشادة منظمات دولية مهمة بهذا المنجز".

وناقش المجتمعون المحاور المدرجة على جدول الأعمال التي منها مسار التعليم الالكتروني ورصانة المحاضرات والمنصات الالكترونية التي تخضع لمراقبة وإشراف ومتابعة فريق وزاري مختص.

وتطرق المجلس الى عدد من المعطيات المتعلقة بالنهوض بالعملية التعليمية وتحسين مخرجاتها وآليات تطوير الجامعات والكليات الاهلية والمعايير الخاصة بالمنح المجانية للعام الدراسي 2021-2022.

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