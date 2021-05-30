اللجنة العليا للصحة والسلامة تصدر بياناً بشأن الحظر الجزئي

2021/05/30 | 21:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اكدت اللجنة العليا للصحة والسلامة، اليوم الاحد، استمرار العمل بالحظر الجزئي.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه ان "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تؤكد استمرار العمل بالحظر الجزئي والذي يبدأ من التاسعة مساء وحتى الخامسة صباحا".

هذا وكشفت قيادة العمليات المشتركة، السبت، عن عن آخر إجراءات مسألة رفع الحظر نهائياً في البلاد.

وقال الناطق باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي لـ"بغداد اليوم" إنه "لا يوجد قرار رسمي حتى اللحظة برفع الحظر الجزئي"، مبيناً أن "الحظر مستمر ولم يتم إلغاؤه كما روجت له بعض وسائل الاعلام".

وأوضح الخفاجي أن هنالك "دراسة من أجل تمديد باجات استثناء الصحفيين، الطبعة الأخيرة، أو طباعة باجات غيرها خلال اليومين المقبلين".

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