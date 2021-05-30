2021/05/30 | 21:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة، اليوم الاحد، الاستمرار بالحظر الجزئي.وقالت خلية الاعلام الامني في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” ان “اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تؤكد استمرار العمل بالحظر الجزئي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللجنة العليا: استمرار الحظر الجزئي المركز الخبري الوطني.

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