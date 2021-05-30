السلطات الايرانية تحذر مرشحي الرئاسة من تجاوز 'الخطوط الحمراء'

2021/05/30 | 21:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حذرت السلطة القضائية الإيرانية، الاحد، المرشحين للانتخابات الرئاسية من تجاوز "الخطوط الحمراء" للنظام في حملاتهم وخطاباتهم.

وقال مدعي عام طهران، علي القاضي مهر، وفق ما نقلت عنه وكالة "ميزان أونلاين" الرسمية التابعة للسلطة القضائية، إن "المرشحين يجب ألا يتجاوزوا الخطوط الحمراء للنظام في حملاتهم وخطاباتهم".

وأكد القاضي مهر، أنه على العكس "سنهتم بهم بحزم" محذرا خصوصا من شن أي هجوم على "سمعة" السلطة القضائية، التي يعتبر رئيسها المحافظ المتشدد، إبراهيم رئيسي، الأوفر حظا للفوز في الانتخابات.

ومن بين "الخطوط الحمراء" الأخرى التي لم يذكرها مدعي عام العاصمة، التشكيك في مبدأ الجمهورية الإسلامية أو مبدأ "ولاية الفقيه"، الذي يمنح السلطة الدينية وصاية على السياسة.

وكان رئيسي حصل على 38 في المئة من الأصوات عام 2017 في مواجهة روحاني.

ويستفيد رئيسي من إبطال ترشيحات شخصيات عدة كان بامكانها أن تتفوق عليها، ويجد نفسه يواجه أربعة محافظين متشددين آخرين مثله ومرشحَين إصلاحيَين لا يتمتعان بتأييد على الصعيد الوطني.

وحدد المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، آية الله علي خامنئي، بنفسه الخميس حدود الخطاب الرئاسي، فأمر المرشحين بالتركيز على المسائل الاقتصادية على غرار "بطالة الشباب" و"سبل عيش الطبقة المحرومة"، وهما موضوعان أساسيان في حملة رئيسي.

وفي تصريحات نشرتها معظم وسائل الإعلام الإيرانية، هدد قائد الشرطة الإيرانية، حسين أشتري، بملاحقة الأشخاص الذين "يتجاوزون المعايير الانتخابية" و"يشجعون الناس على عدم التصويت".

وانطلقت الحملة الرسمية للانتخابات الرئاسية بهدوء الجمعة في أجواء استياء عام من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تمر بها البلاد.

ومنذ بضعة أشهر، تدعو السلطات للمشاركة الحاشدة في الانتخابات المقررة في 18 يونيو لانتخاب خلف للرئيس، حسن روحاني، الذي يمنعه الدستور من الترشح لولاية ثالثة على التوالي، فيما تلمح التوقعات النادرة المتوافرة إلى نسبة امتناع عن التصويت مرتفعة جدا، بعد تسجيل نسبة امتناع قياسية بلغت 57 في المئة أثناء الانتخابات التشريعية التي أُجريت في فبراير 2020.

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