مجلس النواب يصوت على مشاريع قوانين في الجلسة المقبلة

2021/05/30 | 21:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يعقد مجلس النواب جلسة يوم الثلاثاء المقبل للتصويت على مشاريع ومقترحات 3 قوانين، من بينها قانون اتفاقية مع السعودية.

وحسب بيان للدائرة الإعلامية في مجلس النواب اليوم الاحد، فإن "جدول اعمال جلسة البرلمان ليوم الثلاثاء المقبل تضمن، التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين العراق والسعودية والتصويت على مقترح قانون حماية الموظف الحقوقي، والتصويت على مقترح قانون الاندية الرياضية".

وأضافت أن "جدول الاعمال يتضمن ايضا القراءة الأولى لمشروع قانون معالجة مدة تسلم الطلبات المنصوص عليها في قانون رقم (163) لسنة 2016 التعديل الاول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الاسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم (79) لسنة 2012".

وأكدت أن "الجدول يتضمن القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم 20 لسنة 1960، والقراءة الأولى لمشروع قانون اقرار البيانات المالية في السنة المالية المنتهية لعام 2014، والقراءة الأولى لمشروع قانون الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، اضافة الى مناقشات عامة"، موضحة أن "الجلسة تعقد في الساعة الواحدة ظهرا".

يذكر أن رئاسة مجلس النواب رفعت يوم أمس السبت، جلسة المجلس الاولى من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة ضمن الدورة النيابية الرابعة، الى يوم الثلاثاء المقبل.

PUKmedia

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