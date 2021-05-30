عندما تهوي المنائر

2021/05/30 | 21:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيس محمد يحيى الدباغ عذرا لروحك سعد الدين خضر عذرا منك وألف عذر استاذنا الفاضل عذرا لم نودعك، بما يليق بقامتك الادبية الفارعة كنت قريبا جدا أراقب مافعله الدواعش عندما فجروا منارة جامع النبي جرجيس وترك ذلك اثرا عميقا وجرحا غائرا في صدري لم يشفى وهاهو اليوم يتجدد ذلك الجرح عندما سمعت من منارة […]

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