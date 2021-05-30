2021/05/30 | 21:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اكدت اللجنة العليا للصحة والسلامة، الاحد، استمرار العمل بالحظر الجزئي.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (30 ايار 2021)، إن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تؤكد استمرار العمل بالحظر الجزئي والذي يبدأ من التاسعة مساء وحتى الخامسة صباحا".

وكانت وزارة الصحة والبيئة قد أعلنت، الأحد، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة العليا للصحة: استمرار العمل بالحظر الجزئي من التاسعة مساءً لغاية الخامسة صباحاً) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة العليا للصحة: استمرار العمل بالحظر الجزئي من التاسعة مساءً لغاية الخامسة صباحاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).