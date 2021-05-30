في اللقاء المرتقب.. بايدن سيناقش ملف حقوق الإنسان مع بوتين

2021/05/30 | 21:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأحد، إنه سيناقش "انتهاكات حقوق الإنسان" مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عندما يلتقيان في سويسرا الشهر المقابل.

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