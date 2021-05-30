الصحة والسلامة الوطنية تصدر بياناً بشان حظر التجوال الجزئي

2021/05/30 | 21:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، بياناً بشأن حظر التجوال الجزئي المعمول به حالياً للحد من جائحة كورونا.

وقالت الخلية في بيان مقتضب، إن “لجنة الصحة والسلامة الوطنية بينت استمرار العمل بالحظر الجزئي والذي يبدأ من التاسعة مساءً وحتى الخامسة صباحاً”.

وقبل أيام، أعلن مقرر خلية الأزمة النيابية جواد الموسوي تقديم توصية برفع الحظر الجزئي على مرحلتين تتضمن الأولى تقليص ساعات الحظر الجزئي من الساعة 12 بعد منتصف الليل حتى الخامسة صباحاً وتنص الثانية على إلغائه كلياً بعد استقرار الإصابات عند معدل ألف أو ألفين.

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