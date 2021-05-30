حركة التاريخ الموجية : التجربة الصينية درس للشرق الأوسط - مجدى عبد الحميد السيد

2021/05/30 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مجدى_عبد_الحميد_السيد لكل عصر من العصور أدوات تتحرك من خلالها الحضارات والثقافات بل والمجتمعات ، سواءً كانت تلك الأدوات عقائد دينية أو فكرا أخلاقيا أو فلسفة أو تنويرا أو علما كما فى القرنين السابقين أو علما وتكنولوجيا كما فى عصر العولمة الحالى.



وبالطبع كانت هناك مناطق حضارية عالمية منذ بداية التاريخ المدون تميزت بالفعل مثل العراق ومصر وإيران والهند والصين والشام وكذلك منطقة أوروبا التى سادت حضارتها الحديثة إلى الآن حتى ......





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