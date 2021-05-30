2021/05/30 | 22:00 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دراسة: هذه الفئة معرضة لخطر كورونا رغم تلقي اللقاح هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/30 | 22:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: هذه الفئة معرضة لخطر كورونا رغم تلقي اللقاح) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة: هذه الفئة معرضة لخطر كورونا رغم تلقي اللقاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).