روسيا: اعتقال مطلق نار في مدينة يكاترينبورغ

2021/05/30 | 22:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفادت وزارة الشؤون الداخلية الروسية، اليوم الاحد، بأنه قد تم اعتقال من نفذ إطلاق النار في مدينة يكاترينبورغ، وسيتم تسليمه للتحقيق، نافية المعلومات الإعلامية التي تحدثت عن وجود انفجار في موقع […]

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