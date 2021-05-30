عاجل | مفوضية الانتخابات تستبعد ذياب محمد محمد أسعد

2021/05/30 | 22:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | مفوضية الانتخابات تعلن استبعاد 20 مرشحاً من الترشيح للانتخابات المقبلة

مفوضية الانتخابات تستبعد ذياب محمد محمد أسعد

مفوضية الانتخابات تستبعد ريسان مقداد حسين الغرواي

مفوضية الانتخابات تستبعد ناظم زاير حطاب

مفوضية الانتخابات تستبعد نبيل محمد منشد

مفوضية الانتخابات تستبعد علي درويش علي

مفوضية الانتخابات تستبعد فالح عبد العالي طاهر

مفوضية الانتخابات تستبعد علي يوسف حمود

مفوضية الانتخابات تستبعد علي سالم سعد

مفوضية الانتخابات تستبعد كاظم جلاوي دغيش

مفوضية الانتخابات تستبعد باسم عبد الله سلطان

مفوضية الانتخابات تستبعد علي هادي صالح

مفوضية الانتخابات تستبعد حسن فرحان حسين

مفوضية الانتخابات تستبعد حنان هندي حمد

مفوضية الانتخابات تستبعد حياة كاظم سلمان

مفوضية الانتخابات تستبعد بسمان دنون سعيد

مفوضية الانتخابات تستبعد اياد عبود حمود

مفوضية الانتخابات تستبعد محمد حسين علي

مفوضية الانتخابات تستبعد احمد عبد الله عبد خلف

مفوضية الانتخابات تستبعد معروف جاسم عبود

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