انقاذ رجل وامرأة حاولا الانتحار في محافظتين

2021/05/30 | 22:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بعمليتين منفصلتين.. انقاذ رجل وامرأة حاولا الانتحار في بغداد وبابل تمكنت مفرزة الغواصين التابعة للنجدة النهرية من انقاذ شخص حاول الانتحار برمي نفسه من اعلى جسر الجادرية في بغداد حيث تمت مشاهدته من قبل المفرزة المتواجدة اسفل الجسر وتم على الفور اشعار السيطرة المركزية والتوجه له وانقاذه وتسليمه الى مركز الشرطة اصوليا حفاظا على سلامته. فيما تمكنت مفارز الشرطة النهرية في بابل من إنقاذ امرأة حاولت الانتحار غرقاً في قضاء المسيب شمالي المحافظة، وقامت المفارز بتسليم المرأة الى مركز الشرطة المعني ضمن الرقعة الجغرافية بعد الاطمئنان على سلامتها لاتخاذ اللازم من الاجراءات القانونية.

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