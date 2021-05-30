القبض على 12 مطلوبا ومتهما في كركوك

2021/05/30 | 22:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، القبض على 12 مطلوباً ومتهماً في كركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت قوة من قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك من تنفيذ عدة عمليات لضرب أوكار المجاميع الارهابية ضمن قاطع المسؤولية".

وأضافت: "كما ألقت القبض على ثلاثة من المطلوبين وفق احكام المادة 4/1 ارهاب وعلى 9 متهمين وفق مواد قانونية أخرى"، مشيرة الى أنه "تم ضبط سلاح واعتدة مختلفة ورمانة يدوية".

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