المفوضية تستبعد 20 مرشحا من الانتخابات من بينهم احمد الجبوري 'ابو مازن'

2021/05/30 | 22:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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استبعدت مفوضية الانتخابات، الأحد، 20 مرشحا إلى انتخابات تشرين الأول/ أكتوبر، لمخالفاتهم القوانين.

وذكرت المفوضية في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (30 أيار 2021) أنه "مجلس المفوضين قرر استبعاد 20 مرشحاً من الترشيح للانتخابات المقبلة، لمخالفتهم أحكام الفقرة ثالثاً، من المادة (8) من قانون انتخابات مجلس النواب، العراقي رقم (9) لسنة 2020".

واشار البيان الى ان "ذلك في نص قرار لمجلس المفوضين رقم (2) للمحضر الاستثنائي (32) المؤرخ في 26 أيار، 2021".

أسماء المرشحين الذين استبعدتهم المفوضية من انتخابات تشرين الأول المقبل:

-ذياب محمد محمد اسعد

-ريسان مقداد حسين الغراوي

-ناظم زاير حطاب تعبان

-نبيل محمد منشد

-علي درويش علي درويش

-فالح عبد العالي طاهر حسين

-علي يوسف حمود طلفاح

-علي سالم سعد نبهان

-كاظم جلاوي دغيش جحي البديري

-باسم عبد الله سلطان

-علي هادي صالح محي

-حسن فرحان حسين خليفة

-حنان هندي حمد عناز

-حياة كاظم سلمان

-بسمان ذنون سعيد الظاهر

- احمد اسماعيل مجيد بهران

-اياد عبود حمود محمد

-محمد حسين علي خضير

-احمد عبد الله عبد خلف

-معروف جاسم عبود مهدي الشمري

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