بيان من اللجنة العليا للصحة والسلامة حول قرار الحظر

2021/05/30 | 22:08 - المصدر: NRT عربية

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اكدت اللجنة العليا للصحة والسلامة، الاحد، استمرار العمل بالحظر الجزئي والذي يبدأ من التاسعة مساء وحتى الخامسة صباحا.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان، تلقى NRT عربية نسخة منه، (30 ايار 2021)، إن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تؤكد استمرار العمل بالحظر الجزئي والذي يبدأ من التاسعة مساء وحتى الخامسة صباحا".

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