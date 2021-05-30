كركوك.. حفل توقیع كتاب للكاتبة لیلی الشكرجي

2021/05/30 | 22:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد مقر اتحاد ادباء وكتاب كركوك مساء الاحد 30/5/2021، حفل توقيع كتاب للكاتبة لیلی الشكرجي بحضور نخبة من الادباء والكتاب في المحافظة .

وفي مستهل الجلسة تحدث الاديب محمد خضر رئيس اتحاد ادباء وكتاب كركوك عن الاصدار الجديد للمحتفی بها والذي يحمل اسم ( هو لا يشبه قلبي ) .

وقبل ختام الجلسة وزعت الكاتبة لیلی الشكرجي الكتاب للحضور الذين بدورهم اشادوا بولادة هذا الاصدار لها.

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك

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