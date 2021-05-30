القبض على عدد من المطلوبين في كركوك

2021/05/30 | 22:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني يوم الاحد، اعتقال 12 مطلوبا في محافظة كركوك من خلال تنفيذ عمليات امنية.

وقالت الخلية في بيان لها، انه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت قوة من قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك من تنفيذ عدة عمليات لضرب أوكار المجاميع الارهابية ضمن قاطع المسؤولية".

واضاف البيان "كما القت القبض على ثلاثة من المطلوبين وفق احكام المادة ٤ / ١ ارهاب وعلى ٩ متهمين وفق مواد قانونية أخرى، وضبطت سلاح واعتدة مختلفة ورمانة يدوية".

PUKmedia

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