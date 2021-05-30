حتى الأطفال يهربون لما تصبح الدولة فاشلة - التيتي الحبيب

2021/05/30 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#التيتي_الحبيب يوم 17 ماي من السنة 2021 نقلت وسائل التواصل الاجتماعي بالصورة والصوت نزوح المئات من المواطنين والمواطنات الى سبتة المحتلة سباحة عبر الحدود البحرية.



ضمن الهاربين والذين استقبلتهم السلطات الاسبانية نرى العشرات من الاطفال وكانهم في مخيم صيفي ولا تظهر عليهم علامات وعي خطورة اللحظة ودلالاتها الفاجعة.في نفس اليوم وتقريبا نفس الساعة تنقل وسائل الاخبار صور اشلاء المواطنات والمواطنين بغزة في فل ......





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