2021/05/30 | 22:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أشعلت مراهقة أمريكية النار في نفسها لتنفيذ تحدٍ على منصة ”تيك توك“، ونقلت على إثر الحادثة إلى العناية المركزة بعد إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة.ونشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في امريكا..



مراهقة تشعل النار بجسدها خلال تحد على “تيك توك” المركز الخبري الوطني.

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