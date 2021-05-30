2021/05/30 | 22:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم فرع كركوك لنقابة فناني كوردستان مساء يوم الاحد 30 آيار 2021 حفل توقيع كتاب للكاتب كاوه فقي زادة والذي قام بتعريف الكتاب الی الحضور من قبل الفنان الموسیقي جالاك صديق .

واقيمت الجلسة التي ادارها الفنان نورالذين جاف علی قاعة الشهيد سیروان طالباني بمدينة كركوك .، ومن ثم وزعت الكتب كاهداء الی عدد من المكتبات و الفنانين الموسیقیین في كركوك من قبل فرع نقابة فناني كوردستان، ومن ثم قدمت عزف وصلات من الموسیقی من قبل العازفان ازاد شاكر وحیدر اركان .

وقبل ختام الحفل وزعت دروع التقدیرية الی اربعة من فناني كركوك وهم فتاح ره زایی و نهادشواني و سیروان بیلانه وتحسین احمد.

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كركوك.. امسیة لفرع نقابة فناني كوردستان ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كركوك.. امسیة لفرع نقابة فناني كوردستان ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).