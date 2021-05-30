كركوك.. امسیة لفرع نقابة فناني كوردستان

واقيمت الجلسة التي ادارها الفنان نورالذين جاف علی قاعة الشهيد سیروان طالباني بمدينة كركوك .، ومن ثم وزعت الكتب كاهداء الی عدد من المكتبات و الفنانين الموسیقیین في كركوك من قبل فرع نقابة فناني كوردستان، ومن ثم قدمت عزف وصلات من الموسیقی من قبل العازفان ازاد شاكر وحیدر اركان .
وقبل ختام الحفل وزعت دروع التقدیرية الی اربعة من فناني كركوك وهم فتاح ره زایی و نهادشواني و سیروان بیلانه وتحسین احمد.
PUKmedia / رزكار شواني / كركوك
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