تنظيمات خانقين: عودة البيشمركة تحل المشاكل

2021/05/30 | 22:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب نائب مسؤول مركز خانقين للإتحاد الوطني الكوردستاني بعودة قوات البيشمركة بأسرع وقت الى خانقين وأطرافها بهدف القضاء على الأرهابيين واستتباب الأمن في المنطقة.

وقال حاكم عمران لـ PUKmedia: أن عدم وجود البيشمركة في خانقين وأطرافها سبب لنا الكثير من المشاكل وأن الحل الوحيد للقضاء على تلك المشاكل هو عودتهم باسرع وقت ممكن.

وأضاف: عودة البيشمركة ليس طلبنا ككورد في المنطقة وانما أكثرية العرب والتركمان يطالبون بذلك لأنهم عرفوا بان القوة الوحيدة التي تدافع عنهم هو البيشمركة فقط .

PUKmedia / عمر اواره

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