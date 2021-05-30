2021/05/30 | 22:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لقي أربعة مغاربة مصرعهم اختناقا، في أثناء قيامهم بأعمال صيانة داخل بئر في بلدة تاكونيت بمدينة زاكورة.

وأفاد موقع “هسبريس” بأن “الشبان الأربعة كانوا بصدد القيام بأشغال الصيانة داخل البئر سالف الذكر، لكنهم أصيبوا باختناق أدى إلى وفاتهم جميعا، نظرا لغياب الأكسجين، بسبب الحرارة المفرطة التي تشهدها المنطقة خلال هذه الأيام.”

وانتقل رجال الأمن إلى المكان بعد إبلاغهم بالحادث، حيث تم انتشال جثث الضحايا الأربعة وتوجيهها إلى المشرحة بمستشفى زاكورة لإخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا أوليا لجمع المعطيات اللازمة عن الواقعة.

التالي

منذ 58 دقيقة

مقتل 3 مواطنين روس بانفجار في جمهورية إفريقيا الوسطى

منذ 3 ساعات

الكشف عن مفاجأة تخص مختبر ووهان الصيني

منذ 6 ساعات

إصابة طفلتين جراء انفجار منصة ألعاب في مدينة روسية

منذ 7 ساعات

إيران تسجل 8876 إصابة جديدة بكورونا

منذ 7 ساعات

البابا يلتقي ممثلين عن مسيحيي لبنان أول تموز

منذ 8 ساعات

الدوحة: لا دافع لعودة العلاقات مع دمشق

منذ 8 ساعات

روحاني يقيل محافظ البنك المركزي

منذ 11 ساعة

مالك تشيلسي يحصد ثمار قرار تغيير المدرب

منذ 12 ساعة

مقتل 13 شخصاً في هجوم على حفل زفاف بأفغانستان

منذ 12 ساعة

بايدن يتهم الجمهوريين “بالاعتداء” على حق التصويت في تكساس

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة 4 أشخاص اختناقا داخل بئر في المغرب) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة 4 أشخاص اختناقا داخل بئر في المغرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).