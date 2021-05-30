2021/05/30 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الياس_خليل_نصرالله ان اصل اسم نفرتيتي الكلمة المصرية القديمة، "نفر" ومعناها الجميل، الطيب، وهي من القاب، الاله اوزريس (اله البعث والحساب).اعلن أمنحتب الرابع (والتي معناه رضى امون) في السنة الرابعة من حكمه ثورة دينية، التي استبدل فيها عبادة امون وبقية الالهة، بعبادة اله واحد، لا شريك له، هو اتون، رمز له بقرص الشمس، بأشعتها التي تنتهي بأيد بشرية، لتمنح الحياة ،الخير والرخاء للأسرة.



كانت طقوس عبادته تتم تحت أشعة ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسطورة نفرتيتي بين الواقع والخلود - الياس خليل نصرالله) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسطورة نفرتيتي بين الواقع والخلود - الياس خليل نصرالله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).