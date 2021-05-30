انتحار امرأة من أعلى جسر في العاصمة بغداد

2021/05/30 | 23:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مصدر امني، الاحد، بانتحار امراة في بغداد، عبر رمي نفسها من اعلى احد جسور العاصمة.

وقال المصدر في تصريح لـ NRT عربية (30 ايار 2021)، ان "امراة اقدمت على الانتحار برمي نفسها من اعلى جسر باب المعظم الملاصق لمدينة الطب ببغداد".

واضاف المصدر، ان "القوات الامنية وصلت الى مكان الحادث، فيما باشرت الفرق المختصة بعمليات بحث وتفتيش في المياه".

ولم تصدر الجهات المعنية أي بيان رسمي حول دوافع الانتحار او تفاصيله حتى اللحظة.

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